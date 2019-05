Scontro fra un motorino e un'auto: gravissimi due ragazzini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il motorino contro un'auto. Con un impatto tanto violento da sbalzarli lontano dal loro mezzo. I due giovanissimi a bordo del due ruote sono ricoverati ora in gravissime condizioni all'ospedale Vito Fazzi di Lecce e all'ospedale di Gallipoli .L'incidente è avvenuto ieri sera a Copertino, all'incrocio fra via Castromediano e via San Cosimo. La moto, un 125, si è scontrata con l'Audi e i due minori sono stati catapultati contro il parabrezza dell'auto per poi finire sull'asfalto. La donna alla guida del veicolo è ricoverata in stato di choc.