Auto contro moto: grave il motociclista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave incidente alle 10 sulla tangenziale ovest, all’altezza degli svincoli per Gallipoli e Monteroni, in direzione Lecce-Brindisi.Lo scontro è avvenuto tra un’auto e una moto: il motociclista è stato sbalzato dalla sella. L’uomo è stato trasportato in codice rosso presso il Fazzi di Lecce