Scontro all'alba sulla Maglie - Otranto: feriti in otto, uno è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tamponamento sulla statale 16 ed otto ragazzi finiscono in ospedale, uno dei quali con prognosi riservata. Lo schianto è avvenuto attorno alle 4.30 in agro del comune di Otranto ed ha coinvolto una Seat Toledo, con a bordo tre giovani di Maglie, ed una Citroen C3, condotta da un agente della Polizia Penitenziaria di Lecce, che si trovava insieme ad altri quattro ragazzi, tra cui anche un militare in licenza.Stando ad una prima ricostruzione, all'origine dell'incidente vi sarebbe stato l'improvviso scoppio dello pneumatico anteriore sinistro della Seat, in seguito al quale il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo ed invaso la corsia di sorpasso, proprio mentre sopraggiungeva la Citroen con i cinque amici.Ad avere la peggio è stato un 28enne di Cursi, trasportato d'urgenza alla volta del Vito Fazzi di Lecce, dove si trova tuttora ricoverato con prognosi riservata. Meno gravi le ferite riportate dagli altri sette giovani, accompagnati alla volta del nosocomio di Scorrano. Il conducente della Citroen è risultato positivo all'alcol test, avendo fatto riscontrare un tasso alcolemico pari a 0.57 grammi per litro. Pertanto è stato multato e gli è stata ritirata la patente.