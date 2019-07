«Sconti ai negozianti per i danni da cantiere»: la proposta sulla scrivania del sindaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sgravi fiscali per i danni da cantiere. Palazzo Carafa potrebbe studiare presto un regolamento per agevolare le attività della città ingabbiate spesso dai lavori all'interno dell'area urbana. Una progetto che trova già i primi consensi da parte delle associazioni di categoria: «Bene l'iniziativa ma sarebbe buona norma avvisare per tempo gli esercenti con un cronoprogramma di tutti gli interventi pubblici così da limitare i danni».La proposta arriva dal consigliere Antonio Rotundo: «Il Pd chiederà di approvare un regolamento che preveda agevolazioni per commercianti e artigiani danneggiati dai cantieri dei lavori pubblici - ha scritto su Facebook -. È indubbio che il protrarsi di diversi cantieri di lavoro, tutti utili e necessari per la città, abbia determinato e continui a determinare un diffuso quanto inevitabile disagio che oltre ai cittadini colpisce le attività economiche delle diverse zone interessate dai lavori».Il consigliere fa riferimento alla legge 549 del 1995 che prevede per i Comuni la possibilità di deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per più di sei mesi. L'approvazione del regolamento, quindi, consentirebbe agli esercenti che operano all'interno delle aree interessate dai cantieri lumaca di godere di particolari sconti sulle tasse.«Il gruppo del Pd proporrà che anche il Comune di Lecce si doti di un apposito regolamento che disciplini tale possibilità individuando tra l'altro le imposte a cui applicare la riduzione o l'esenzione, che possono essere la tari e la tosap - aggiunge Rotundo - Non appena sarà insediato il Consiglio e saranno operative le commissioni depositeremo una nostra proposta in tal senso, su cui chiederemo di ascoltare le associazioni di categoria».Questo particolare regolamento è già realtà in altri Comuni d'Italia, dove per le attività commerciali sono previsti sgravi su alcuni tributi come rifiuti, occupazione del suolo pubblico o sull'imposta di pubblicità.«L'amministrazione non può non essere favorevole a questo tipo di iniziativa - sottolinea l'assessore alle Attività produttive Paolo Foresio - negli ultimi 20 anni il Comune non si è mai dotato di questo strumento e noi non abbiamo nulla in contrario. Sarà una decisione che prenderà il consiglio comunale. Si dovrà lavorare al regolamento, anche tramite le commissioni, e poi spetterà all'aula esprimersi. Non dimentichiamo, però, che il Comune di Lecce vive un momento in cui è in corso una manovra di riequilibro pluriennale».Presto, quindi, i commercianti che ricadono nelle aree interessate dai cantieri, i primi a subire i disagi causati dalle ruspe, potrebbero tirare un sospiro di sollievo. «È un'idea interessante - afferma Antonio Schipa, direttore Confesercenti - e per quanto ci riguarda siamo a disposizione dell'amministrazione per qualsiasi confronto. Oltre a questo, però, chiederemo che ci sia data la possibilità di sapere con largo anticipo l'avvio e la durata degli interventi per evitare nuovi disagi. Siamo consapevoli che i lavori sono utili e necessari a una città ma bisogna cercare di limitare al massimo i disagi. Per questo una comunicazione più tempestiva potrebbe aiutare molto».