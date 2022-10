Scomparso dal Salento e avvistato a Milano: apprensione per un 42enne

Sono ore di apprensione, a Presicce-Acquarica, per la scomparsa di Salvatore, un 42enne del quale non si hanno più notizie dal 19 settembre. L’uomo è stato notato qualche giorno fa a Milano, ma non ha più sentito i suoi familiari dal giorno del suo allontanamento.

La ricostruzione

Il 42enne, come si legge anche sulla segnalazione sul sito della trasmissione “Chi l’ha visto?”, si è allontanato dalla sua abitazione senza fare ritorno. Non ha con sé il telefono né i documenti. Il 5 ottobre è stato notato in un ristorante di Milano ma poi si è allontanato e non ha più dato sue notizie. È un fumatore, quindi potrebbe chiedere sigarette, e usa camminare scalzo o con più calzettoni sovrapposti. I familiari temono che possa trovarsi in difficoltà. Al momento della scomparsa indossava una camicia bianca, un paio di pantaloncini di raso blu, calzettoni blu con scritta 'Polizia', un marsupio di pelle marrone.