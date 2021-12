Nardò, quarantenne parcheggia l'auto e scompare nel nulla: è allarme

Allarme a Santa Caterina (Nardò) per una persona scomparsa. Si tratta di un quarantenne del posto. La sua auto era parcheggiata da un paio di giorni vicino allo stabilimento balneare “Frescura”. Ma di lui non si hanno più notizie da ieri.

Stanotte l'allarme sparizione

L’allarme è scattato questa notte quando l'uomo non è rincasato ed ora sono in corso le ricerche in tutta la zona e anche in mare. Sul posto i sommozzatori dei Vigili del fuoco e i Carabinieri della stazione di Nardò.