Paura per Matteo, scomparso ieri da Lecce: ecco dove è stato visto l'ultima volta

Non si hanno più notizie del 28enne Matteo Arua di Lecce: il ragazzo è scomparso da ieri, sabato 25 febbraio. L’allarme è stato lanciato dalla Protezione Civile che ha segnalato l’ultimo avvistamento presso l’ospedale “Vito Fazzi”.

Ultimo avvistamento all'Eurospin

Al momento dell'allontanamento indossava un giubbotto con cappuccio di colore nero, scarpe di colore marrone in pelle, pantaloni neri, maglione color marrone, cappello di lana colore grigio verde. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15, alcuni passanti lo hanno riconosciuto presso l’Eurospin in via Moricino dove ha chiesto del cibo. Per ogni dettaglio si possono avvisare le forze dell’ordine al 112 o al 113.