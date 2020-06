Scomparso da giorni, 50enne ritrovato a Modena

La Polfer ha rintracciato in stazione a Modena un cinquantenne leccese, allontanatosi da casa, del quale i familiari non avevano più notizie da diversi giorni.



L'uomo, in difficoltà economiche, e con i familiari impossibilitati a raggiungerlo, è stato ospitato all'interno del Posto di Polizia Ferroviaria, rifocillato, e accompagnato al treno per la Puglia, con una piccola somma di denaro per le necessità impellenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA