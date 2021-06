Scomparso dalla struttura di Specchia: si cerca 15enne

La Prefettura di Lecce, dopo una riunione con le forze dell’ordine che si è svolta ieri pomeriggio, ha attivato il Piano di ricerche coordinate per un ragazzo di 15 anni di Specchia, del quale non si hanno più notizie dalla tarda mattinata di mercoledì. Il quindicenne, Luca Cristiani, si trovava da circa due mesi in una comunità per minori del posto ed è stato il responsabile della struttura, non riuscendo più a trovarlo, a recarsi nella caserma dei carabinieri per sporgere la denuncia della sua scomparsa.

La riunione in prefettura



Così, a seguito della riunione operativa in prefettura, ieri pomeriggio si è ritenuto opportuno ampliare le ricerche coinvolgendo, oltre a tutte le forze dell’ordine, anche gli uomini della Protezione civile, il 118, la Polfer, l’associazione Penelope e i vigili del fuoco. Al momento della scomparsa si presume che il ragazzino, che potrebbe essersi allontanato volontariamente dalla comunità, indossasse dei pantaloni jeans corti di colore grigio e una maglietta bianca con le maniche corte. Probabilmente ai piedi indossava un paio di ciabatte infradito. Infine, uno dei segni distintivi potrebbe essere l’orecchino di brillantini che era solito portare all’orecchio sinistro. Il ragazzo non avrebbe con sé né il telefono cellulare, né documenti, né soldi.



Data la giovane età del ragazzo è quanto mai importante trovarlo subito. Proprio per questo, dalla prefettura è partito l’invito, rivolto a chiunque dovesse vederlo, di contattare uno dei numeri di emergenza: 115, 112 o 113, in modo da permettere di rintracciarlo e di riportarlo al sicuro, nella struttura da cui è scomparso o da cui si è allontanato.