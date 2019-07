Scomparso da ieri, ricerche in corso per un 87enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANNICOLA - Ore di apprensione a Sannicola per Luigi Pisanelo, 87 anni, scomparso da casa da ieri a mezzogiorno. Le ricerche dell'uomo si sono spostate a Tuglie in piazzale Matteotti dove sarebbe stato avvistato.I famigliari chiedono a chiunque lo veda di avvisare le forze dell'ordine oppure chiamare al 331 4274269. Al momento dell'allontanamento l'uomo indossava una polo nera e portava a mano in vecchio ciclomotore.