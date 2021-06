Scomparso a Barbarano: ricerche per un 73enne

BARBARANO DEL CAPO – Esce da casa all’alba e si allontana a bordo della sua auto, senza più lasciare tracce. Sono ore di angoscia per i familiari di Venerino Giannotta, 73enne di Barbarano del Capo, frazione di Morciano di Leuca, che risulta scomparso dal paese del Sud Salento già dalle prime ore del mattino. La sua famiglia, non appena si è resa conto della sua assenza, ha subito lanciato l’allarme e ha raggiunto la caserma dei carabinieri per denunciare la sua scomparsa. L’anziano è affetto da demenza senile ed è molto probabile che abbia perso l’orientamento una volta allontanatosi da casa a bordo di una Peugeot 106 di colore nero.

Non ha con sé documenti né telefono

Giannotta non ha con sé neanche il cellulare e risulta impossibile rintracciarlo. Le ricerche sin dal primo istante stanno vedendo impegnati i vigili del fuoco con i cani specializzati nella ricerca e soccorso a persone, i carabinieri della compagnia di Tricase e la protezione civile. Gli elicotteri stanno sorvolando la zona per passare al setaccio soprattutto le campagne del Capo di Leuca. Si raccomanda a chiunque potesse avvistare l’anziano di fare una segnalazione alle forze dell’ordine o i vigili del fuoco tramite i numeri di emergenza.