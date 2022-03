Salento, 16enne scomparsa: le ricerche, la paura e l'appello a Chi l'ha Visto?

Ore di apprensione a Ugento per la scomparsa di una ragazza di 16 anni. Il suo nome è Alessandra. La giovane si è allontanata dalla sua abitazione l'altro ieri alle prime luci dell’alba, prima che i genitori si svegliassero, e non ha più dato notizie di sè. Con sè non ha i documenti personali.

Occhi verdi e capelli biondi: indossava un piumino nero

Alessandra è alta un metro e 60, ha gli occhi verdi e i capelli biondi, al momento della scomparsa indossava un piumino nero, pantaloni da tuta neri e stivaletti neri. La stessa famiglia ha diffuso altre caratteristiche importanti. La ragazza porta occhiali con montatura metallica e un cappello di lana rossa. Sin da ieri la famiglia insieme alle forze dell’ordine stanno cercando di rintracciarla, purtroppo senza risultati. Nella serata di ieri è stato pubblicato un appello anche sul sito della trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto?”. E la comunità di Ugento, nel Basso Salento, si è mobilitata con le ricerche a tutti i livelli