Scomparsa da giorni una professoressa salentina: l'allarme dei famigliari

Sono ore di grande apprensione a Lecce per la scomparsa di Annarita Rizzo, docente in pensione residente a Roma, ma salentina d’origine. Parte della sua famiglia, fratelli e nipoti, vivono nel capoluogo leccese.

La donna – secondo quanto comunicato sui social dai familiari che hanno lanciato l’allarme – era di rientro nella Capitale dopo una vacanza a Dublino.

Si sono perse le tracce dal 19

Dal 19 settembre però si sono perse le sue tracce: la donna quel giorno ha telefonato alle 18.30 e poi alle 22.30 per dire che non trovava mezzi per tornare a casa da Fiumicino. Poi più nulla, con il telefono che risulterebbe irraggiungibile.

La famiglia preoccupata, oltre ad avviare le ricerche tramite social con la pubblicazione della foto di Annarita Rizzo, ne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri di Lecce.