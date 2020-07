Esce a buttare la spazzatura e scompare: paura per una madre 28enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è allontanata da casa per buttare la spazzatura e non è più tornata. Paura e preoccupazione per il destino di una 28enne, Gianna Broggio, giovane madre di Nardò , scomparsa il 30 giugno scorso, martedì.La richiesta di aiuto è stata lanciata dal marito ieri sera in diretta durante la trasmissione Rai “Chi l'ha Visto?”: Gianna Broggio è originaria della provincia di Brescia, vive con il marito e i figli in zona 167 a Nardò. Quando è uscita aveva con sé solo la carta d'identità e il telefono risulta al momento spento. I familiari hanno deposutato denuncia di scomparsa presso la caserma locale dei carabinieri.