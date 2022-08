Scompare dalla spiaggia, ricerche per mare e per terra: ritrovata 43enne disabile

Una donna scompare in spiaggia: ricerche via mare e via terra a Gallipoli. Per fortuna con lieto fine: la donna, una 43enne con disabilità, è stata ritrovata poco dopo. sta bene.

A seguito di una segnalazione pervenuta presso la sala operativa della capitaneria di porto di Gallipoli, relativa alla scomparsa di una 43enne con disabilità, il personale della guardia costiera è intervenuto questo pomeriggio via terra e con un mezzo nautico al fine di perlustrare sia gli specchi acquei che il tratto di litorale interessato alla scomparsa in località Rivabella.

Il ritrovamento

Dopo circa una mezz’ora di ricerche la signora veniva rintracciata poco distante, grazie anche alla collaborazione dei turisti presenti e delle strutture balneari del luogo e restituita all’affetto dei familiari.