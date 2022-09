Schianto tra due auto tra Novoli e Veglie, quattro feriti. C'è anche un bimbo di sei anni

Grave incidente stradale con quattro feriti, tra cui un bimbo di 6 anni, lungo la strada provinciale che conduce da Novoli a Veglie, all’altezza dell’incrocio per Carmiano. Il violento scontro si è verificato intorno alle 18.

Due mezzi coinvolti, quattro feriti

Due auto coinvolte: una Lancia Libra con quattro persone a bordo, tra cui un bambino, rimaste tutte ferite e trasportate in ospedale. Il piccolo con una ferita in testa e la madre, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in codice giallo all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Gli altri due occupanti dell’auto invece in codice verde nel nosocomio di Gallipoli. La seconda autovettura invece era una Citroen C3, nella quale viaggiavano altre quattro persone, sotto shock ma rimaste indenni nello scontro. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e le autovetture. Per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri.