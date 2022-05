Incidente auto-scooter sul viale: una ragazzina in ospedale

Tanta paura, ma per fortuna solo un ferito non grave a seguito dell'incidente auto-scooter che si è verificato attorno alle 14 nei pressi del Tribunale penale di Lecce, in viale De Pietro.

La dinamica

Lo scooter, con a bordo una ragazzina minorenne, secondo i primi rilievi procedeva dritto quando un'auto ha svoltato verso il tribunale. L'impatto è stato inevitabile. Ad avere la peggio la ragazzina a bordo dello scooter, che è stata subito soccorsa. Due le ambulanze arrivate in zona: una ha trasportato la giovane in codice giallo verso l'ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione.