Incidente tra auto e moto all'altezza di un semaforo: feriti

Incidente nel pomeriggio lungo viale Rossini a Lecce, proprio nel tratto che già in passato è stato teatro di altri incidenti. In questo caso, a entrare in collisione all'altezza di un incrocio regolato da un semaforo sono state un'auto e una moto, che è andata a finire sotto il veicolo. Immediatamente sono state allertate le ambulanze del 118, che hanno portato i feriti in ospedale.

Il secondo incidente in città

Dopo pochi minuti un altro sinistro si è verificato lungo vialre Don Minzoni, all'altezza dell'intersezione con via Salomi. anche in questo caso i rilievi e i soccorsi hanno richiesto l'intervento della Polizia municipale e causato rallentamenti al traffico veicolare.