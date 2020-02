Schianto tra due auto, attorno alle 12, lungo la strada che collega Copertino a San Pietro in Lama. A farne le spese un uomo di Copertino di 47 anni, che è rimasto incastrato nelle lamiere. Per liberarlo è stato necessario chidere l'intervento dei vigili del fuoco.



Gli operatori del 118 lo hanno poi caricato in ambulanza e trasportato a sirene spiegate e in codice rosso al Pronto Soccorso del "Fazzi" di Lecce. © RIPRODUZIONE RISERVATA