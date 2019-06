Schianto sulla Lecce - Maglie, traffico rallentato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo incidente nel pomeriggio lungo la Statale 16 Lecce - Maglie, all'altezza dello svincolo per San Cesario. A quanto pare l'unico automobilista coinvolto ha perso il controllo della sua auto, un'utilitaria, per cause ancora da comprendere ed è andato a sbattere con violenza lungo il guardrail. L'impatto è avvenuto in un'orario in cui a strada era olto trafficata e solo per miracolo non ha coinvolto altri automobilisti. La strada è rimasta bloccata per diverso tempo. Fortunantamente le condizioni del conducente, soccorso dal 118, non sono gravi.