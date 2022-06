Incidente sulla Statale e l'auto si ribalta: in salvo il guidatore

Un altro incidente lungo la Statale 101, quella che collega Gallipoli a Lecce. All'altezza della zona industriale di Galatone, infatti, una utilitaria si è cappottata mentre procedeva in direzione Gallipoli.

I soccorsi

Sul posto, allertati dagli automobilisti di passaggio, sono arrivati i vigili del fuoco per liberare l'automobilista che era rimasto incastrato nell'abitacolo, e l'ambulanza, che lo ha socorso. Secondo i primi rilievi della Polizia stradale, si tratterebbe di un incidente autonomo: il guidatore avrebbe perso il controllo dell'auto per motivi ancora da accertare e dopo aver sbattuto contro il guardrail si sarebbe ribaltato. L'uomo ha rimediato qualche ferita, ma le sue condizioni non sono gravi.

La Statale è stata chisua al traffico per circa un'ora per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.