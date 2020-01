Schianto tra due auto sulla 101: muore un giovane di 27 anni

Ultimo aggiornamento: 23:12

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera intorno alle 22 sulla statale 101 che collega Lecce Gallipoli , all'altezza del primo svincolo per Nardò . Il bilancio è tragico: un morto e tre feriti. La vittima, dalle prime indicazioni, sarebbe un giovane di 27 anni, residente in un paese non molto distante dalla zona dell'incidente, probabimente Tuglie. Dalle prime informazioni sembra che ad essere coinvolte siano state due auto. Non è ancora chiara la dinamica. Sul posto le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, il cui intervento è stato fondamentale: uno dei due conducenti dell'auto, infatti, sarebbe rimasto incastrato tra le lamiere.