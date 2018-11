Schianto frontale sulla Leverano-Porto Cesareo: muore una donna, due feriti gravi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terribile schianto frontale sulla strada che collega Porto Cesareo a Leverano, attorno alle 15. Il bilancio è drammatico: una donna è morta sul colpo, mentre altre due persone sono rimaste ferite gravemente e sono state trasportate in "codice rosso" in ospedale.Ad essere coinvolte nello schianto, le cui cause sono in fase di accertamento, sono state una Nissan Qasqhai e una Kia Picanto. Ad avere la peggio è stata la conducente di quest'ultimo mezzo, morta sul colpo. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri.