Schianto contro un albero: 26enne di Scorrano muore a Cremona

In un incidente stradale alle porte di Cremona, la scorsa notte ha perso la vita il 26enne Giovanni Maraschio. Originario di Scorrano, in provincia di Lecce, residente a Cremona, il giovane era impiegato in una residenza sanitaria di Castelvetro Piacentino.



Aveva trascorso la serata con alcuni amici in una discoteca del Lodigiano e stava tornando a casa, quando ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Tipo, ed è finito fuori strada. Lo schianto è avvenuto in uscita da una curva, alle 4.45. E fatale è stato l'impatto, violentissimo, contro un albero.



Ad estrarlo dalla macchina sono stati i vigili del fuoco, ma per lui non c'era più nulla da fare: era morto sul colpo. Ad occuparsi dei rilievi sono stati gli agenti della polizia stradale. Velocità o un colpo di sonno le ipotesi al vaglio degli inquirenti.