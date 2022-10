Finisce con l'auto contro il guardrail e l'auto si ribalta: ferita una 40enne

Incidente questa mattina in tangenziale a Lecce: ferita una donna di Leverano che è stata portata in ospedale. Tra le cause, forse anche le visibilità ridotta a causa della forte nebbia.

La dinamica

Il violento impatto contro il guardrail e poi l’auto ribaltata nelle campagne adiacenti la tangenziale di Lecce. Il rocambolesco incidente stradale che ha interessato una 40enne di Leverano, alla guida di una Audi Q2, è avvenuto questa mattina lungo la bretella stradale in prossimità dell’uscita 1A per Brindisi, avvolta sin dalla notte da una fitta nebbia. La vettura, fuori controllo, dopo l’impatto si è quindi cappottata. Nessuna altra vettura risulterebbe coinvolta.

I soccorsi



A lanciare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena. Immediato sul posto l’intervento dei vigili del fuoco di Lecce e dei sanitari del 118, che dopo aver estratto dall'abitacolo e prestato le prime cure alla donna, hanno disposto il ricovero in codice giallo all’ospedale “San Giuseppe” a Copertino. Sul luogo dell’incidente anche il personale Anas per la messa in sicurezza e ripristino del tratto stradale.