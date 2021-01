Si schianta in moto contro un muretto: muore un 28enne

Incidente mortale a Copertino oggi pomeriggio. A perdere la vita il 28enne Mirko Negri. Il giovane in sella alla sua moto, una Honda 600, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del suo mezzo andando a schiantarsi contro il muro perimetrale di un'abitazione sulla provinciale Copertino-Santa Barbara.

Il giovane soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce, è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale.

Per i rilievi e per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, sul posto è intervenuta la polizia locale.

