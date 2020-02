Schianto tra auto, 47enne rimane incastrato fra le lamiere: corsa in ospedale

Ultimo aggiornamento: 17:28

Schianto tra due auto, una Hyundai ix20 e una Renault Clio, attorno alle 12, lungo la strada che collega Copertino a San Pietro in Lama, nel Salento . A farne le spese un uomo di San Pietro in Lama di 47 anni, che è rimasto incastrato nelle lamiere. Per liberarlo è stato necessario chiedere l'intervento dei vigili del fuoco.Gli operatori del 118 lo hanno poi caricato in ambulanza e trasportato a sirene spiegate e in codice rosso al Pronto Soccorso del "Fazzi" di Lecce: è ora ricoverato in prognosi riservata. Codice giallo, invece, per il conducente del secondo veicolo coinvolto. Rilievi e ricostruzione della dinamica affidati agli agenti della Municipale di Copertino.