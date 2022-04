Incidente all'uscita del market: auto contro tre moto. Tre feriti gravi in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato attorno a mezzogiorno a Soleto, all'altezza del Mio Market, lungo la strada Provinciale che collega San Cesario a Galatina. Scontro tra un'auto condotta da una donna e due moto. Tre feriti in codice rosso in ospedale.

Secondo una prima sommaria ricostruzione della dinamica pare che l'auto stesse uscendo dal parcheggio del supermercato, che si trova sulla strada che collega Galatina a San Cesario, nel territorio di Soleto. Per motivi ancora tutti da accertare, avrebbe preso in pieno le tre moto che nel frattempo viaggiavano in gruppo su quell'arteria. I tre centauri sono finiti rovinosamente sull'asfalto, le moto ridotte a rottami.

I soccorsi

Sul posto le ambulanze che hanno condotto i tre motociclisti, tutti gravemente feriti e in codice rosso, a sirene spiegate verso l'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. I rilievi e la gestione del traffico sono stati affidati alla Polizia municipale. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.

Aggiornamenti in corso