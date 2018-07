Schianto all'incrocio, l'auto si ribalta: paura per una famiglia con bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura questa mattina a Nardò per un incidente su via Cimitero. Due auto coinvolte, una ribaltata, e cinque feriti, per fortuna non gravi. Erano passate da poco le 10,20 quando, su via Cimitero, in corrispondenza con l’incrocio con via Vittorio De Sica, due auto, una Bmw X1, con a bordo un uomo e la figlia, e una Suzuki Vitara, con a bordo una famiglia di 5 persone, sono entrate in collisione in un incidente che alla fine, per fortuna, si è rivelato solo spettacolare e senza conseguenze gravi per le persone coinvolte. La Suzuki Vitara che in seguito all’urto si era ribaltata piegandosi su una fiancata. Gli occupanti della Suzuki che sono stati aiutati ad uscire dall’abitacolo attraverso il tettuccio apribile dell’auto. Un’intera famiglia, padre, madre, due figlie e l’anziana nonna, che hanno poi atteso le cure degli operatori sanitari del 118. Tre le ambulanze che hanno trasportato i feriti negli ospedali di Copertino, Lecce e Gallipoli, per gli accertamenti necessari. Per loro, a quanto pare, fortunatamente solo contusioni e traumi non gravi. Illesi i due occupanti della Bmw X1 (un padre con la sua figlioletta) che hanno assistito spaventati alle operazioni di soccorso.