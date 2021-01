Scherzi e spinte con gli amici 16enne finisce su una vetrina: taglio alla testa e tanta paura

Un momento di svago, un gioco che all'improvviso si fa pericoloso e si trasforma in un dramma. Tra una battuta ed un'altra, parte uno spintone più forte e un ragazzo crolla contro la vetrina di un negozio. Rumore assordante, vetri in frantumi, la paura, il dolore ed il sangue bastano, in una frazione di secondo, a far temere il peggio.

Fortunatamente la vittima, un 16enne leccese, non ha riportato conseguenze serie: dopo la corsa in ospedale, è stato dimesso con una ferita da taglio alla testa, giudicata guaribile in 11 giorni, ed un trauma cranico non commotivo.

L'episodio, però, fa tornare alta l'attenzione su piazzetta Alleanza, dove, nel pomeriggio di mercoledì, si è sfiorata la tragedia. Luogo di ritrovo di molti giovani, situato a pochi passi dalla centralissima piazza Mazzini e protetto dalle sagome di alti palazzi, che, però, in questo momento storico, con una pandemia in corso, rischia di diventare molto pericoloso. Non di rado, infatti, i giovani si radunano lì per trascorrere qualche ora di svago a chiacchierare tra amici, ma troppo spesso senza rispettare le restrizioni dell'era Covid, dove vige il divieto di assembramenti e l'obbligo di indossare le mascherine, anche all'aperto.

L'altro pomeriggio l'allarme è scattato alle 18.30 circa, quando sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale di Lecce e i sanitari del 118. Poco prima, mentre giocava a spintonarsi con degli amici, il 16enne aveva perso l'equilibrio per poi cadere e mandare in frantumi la vetrina di un negozio. Uno dei vetri gli era caduto dritto in testa, ferendolo. Dopo una prima medicazione, immediata è partita la corsa alla volta del pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Nel frattempo gli agenti della polizia locale hanno raccolto le testimonianze dei presenti, per cercare di ricostruire l'accaduto e avviare tutti gli accertamenti del caso. Spetterà loro ora stabilire se vi siano responsabilità o condotte punibili per quanto accaduto. Circa un mese fa, nel corso di alcuni controlli mirati proprio a verificare il rispetto delle disposizioni anti-contagio, proprio gli stessi agenti in quella stessa piazzetta erano stati obiettivo di un'aggressione da parte di alcuni ragazzini, che, sorpresi senza mascherina, erano stati invitati ad indossarla.

E ancora, qualche giorno fa - sempre nella stessa zona - undici ragazzini sono stati fermati e multati perché non indossavano la mascherina. Prima di arrivare alla sanzione, la polizia aveva invitato i giovani a indossare la mascherina ma senza grandi risultati.

E non si tratterebbe di casi isolati. Venuti meno i pub e i bar, la movida si è spostata nelle strade e nelle piazzette. Negozianti, residenti ed esercenti della zona da tempo si lamentano della situazione, in particolare dei continui assembramenti, oggetto di continue segnalazioni alle forze dell'ordine con la speranza di arginare il fenomeno.

La paura del contagio è sempre tanta e, se è pur vero che i giovanissimi sono quelli che forse più soffrono per le privazioni della vita di tutti i giorni, d'altro canto questo non può lasciare spiragli a eccessi di indulgenza. Anche perché il virus non guarda in faccia nessuno.

