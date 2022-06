Scazzottata fra ragazzi: 15enne in ospedale con lesioni a una guancia e a un occhio

Si è preso un paio di pugni in faccia nella scazzottata di martedì sera in piazza Libertà, a Lizzanello. E per questo un ragazzo di 15 anni è finito nell’ospedale Vito Fazzi di Lecce per sottoporsi alle cure dei medici del Pronto Soccorso.

Ha riportato un trauma facciale, per i pugni presi su una guancia e su un occhio. Quindici giorni, la prognosi, il ragazzo è stato dimesso ed è rientrato a casa nella stessa serata.

Dunque, quello che sembrava un banale litigio fra “millenial” ha avuto conseguenze più gravi.

La segnalazione della rissa

Banale anche se sulle prime sembrava tutt’altra cosa: quando erano circa le 21.15 una donna ha chiamato il 112 della centrale operativa dei carabinieri per segnalare un pestaggio fra ragazzini.

Rimasta in linea per fornire indicazioni precise sul luogo, il numero di partecipanti e l’età approssimativa, nonché se qualcuno di loro fosse armato o se si stessero fronteggiando mani nude, oppure se ci fosse qualche ferito, la stessa donna ha riferito ai carabinieri che la situazione si fosse tranquillizzata grazie all’intervento di alcuni adulti.

In realtà la presenza degli adulti ha impedito che quella scazzotta proseguisse ed avesse conseguenze ancora più gravi, restano tuttavia le contusioni riportate dal ragazzo di 15 anni: due settimane di prognosi indicano che chi l’ha colpito lo ha fatto con l’intenzione di fargli male. Al viso peraltro.



Appare dunque scontato l’intervento della Procura per i minorenni per avviare una indagine al fine di stabilire e chiarire i contorni di questa aggressione. Ed anche se si sia trattato di un episodio isolato o dell’azione di una banda come quelle che nel centro di Lecce fino a poche settimane fa avevano preso l’abitudine di aggredire i loro coetanei gratuitamente o creando qualche pretesto.

