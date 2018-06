Scavi coperti dalle erbacce, D'Andria: «Preoccupato per l'anfiteatro Rudiae»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

«Parto per la Turchia con due preoccupazioni: la giungla di erbacce di Rudiae e la sorte dei reperti che si trovano al Must».L’archeologo Francesco D’Andria è in viaggio per una missione di restauro a Hierapolis ma il pensiero resta a Lecce e a due questioni che lo tengono in ansia. La prima è l’erba che cresce incolta nell’anfiteatro di Rudiae. Il cantiere di scavo è stato consegnato ma da allora l’area dell’anfiteatro e quella circostante è chiusa e abbandonata a se stessa. Si attende che venga definito il percorso per affidarne la gestione, anche perché continuano ad arrivare richieste di visita di leccesi e turisti. Nel frattempo, però, l’erba cresce fra i gradoni e il parco necessita di pulizia.«Rudiae non deve diventare una giungla – dice D’Andria – col pericolo che, se si sviluppa un incendio, ci distrugga tutto quello che abbiamo scavato. Sarebbe anche compito della Soprintendenza unica preoccuparsene. Spero e immagino che il Comune stia pensando di provvedere al più presto al diserbo». L’archeologo auspica, come detto più volte, che Lecce segua il modello Cavallino. «Il problema a Rudiae è anche di gestione. A Cavallino, per esempio, c’è la cooperativa di giovani che gestisce il parco che si occupa periodicamente di eliminare le erbacce dall’area archeologica».La seconda questione che preoccupa D’Andria è l’intenzione dell’assessore alla Cultura Antonella Agnoli di trasferire al Castello Carlo V la sezione archeologica del Must, quella, per intenderci che racconta la storia della città dall’antichità fino al Medioevo, per riservare l’ex convento di Santa Chiara solo all’arte contemporanea. Il professore emerito dell’Università del Salento ha appreso la notizia in un colloquio con la stessa Agnoli. «Non condivido questa iniziativa – dichiara – e ho scritto una lettera al sindaco Carlo Salvemini, spiegando che la Regione Puglia ha assegnato per il progetto Must – Museo Storico della Città di Lecce ben 800mila euro di fondi Fesr, in parte usati per l’allestimento. A mio parere c’è la necessità di capire quale è stato il destino di questi soldi prima di prendere qualsiasi decisione».