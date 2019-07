Scavi, asfalto e filobus disattivato: nuova batteria di lavori in città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà un luglio caldo per la viabilità cittadina. Palazzo Carafa ha preparato un calendario di lavori che coinvolgeranno importanti snodi stradali nel centro. E nelle prossime settimane bisognerà fare i conti con nuovi cantieri: non sono previste modifiche alla circolazione, ma molto probabilmente non mancheranno i disagi per chi si muoverà in città con traffico rallentato, disattivazione del filobus e fisiologica perdita di parcheggi. Il Comune, da parte sua, promette: «Lavori indispensabili, ma garantiremo sicurezza e decoro per i cittadini».Il programma è stato coordinato durante un vertice, avvenuto lunedì mattina, tra l'amministrazione e i responsabili delle aziende impegnate con le operazioni di scavo: Acquedotto Pugliese, City Green Light, Open Fiber e Filovia di Lecce. «Coordinare significa ridurre considerevolmente i tempi ed evita di bloccare arterie importanti della viabilità cittadina per un lungo periodo - ha dichiarato il vicesindaco Alessandro Delli Noci - porremo la massima attenzione e controlleremo che i ripristini stradali siano effettuati a opera d'arte, senza creare disagi come è accaduto in passato».I primi interventi sono partiti ieri mattina e riguardano due importanti assi viari: fino al 5 luglio Aqp procederà ad asfaltare viale Otranto, lungo il tratto che è stato interessato dai lavori per la rete idrica, mentre su viale Gallipoli la società Open Fiber procederà con la realizzazione di alcuni attraversamenti stradali mancanti nel tratto compreso da via Diaz a viale Oronzo Quarta.Sempre questa settimana, nel perimetro compreso tra viale Otranto, via Don Minzoni, via Orsini del Balzo alla rotatoria di viale Torre del Parco, Open Fiber realizzerà i propri attraversamenti della fibra per consentire poi ad Aqp di bitumare le strade.Ruspe accese anche la prossima settimana. Su viale Gallipoli - nel tratto tra viale Oronzo Quarta e viale Lo Re - da lunedì 8 a venerdì 12, una volta ottenuta la sospensione dell'alimentazione elettrica del filobus da parte del Dote, l'ufficio verde pubblico del Comune effettuerà la potatura delle alberature e, di seguito, la società City Green Light effettuerà i previsti lavori di pubblica illuminazione. La stessa società, insieme ad Aqp, realizzerà poi il riasfalto.Ma veniamo a viale Lo Re, arteria cruciale di collegamento tra la zona di piazza Sant'Oronzo e la questura. Sempre a partire da lunedì prossimo, a seguito della disattivazione del filobus nel tratto di viale Lo Re (compreso tra piazza Italia fino alla rotatoria della questura), Aqp eseguirà i lavori di fognatura nera che dovrebbero essere completati entro un mese, mediante doppi turni lavorativi effettuati dalle maestranze. Un intervento non da poco, che priverà la città di numerose strisce blu. Al termine dei lavori, partiranno le operazioni da parte di Open Fiber e City Green Light, rispettivamente fibra ottica e pubblica illuminazione. Più d'uno aveva immaginato un blocco del traffico (che a quel punto sarebbe stato esteso anche a via XXV luglio), ma la circolazione sarà garantita: il cantiere riguarderà solo una zona della sede stradale con la restante parte che resterà aperta consentendo - questa la scelta del Comune - il passaggio di auto e altri mezzi.Nel perimetro compreso tra via Leuca, viale Otranto, viale Marche e via Gioacchino Rossini, dal 15 al 26 luglio, Aqp realizzerà le opere di fognatura nera. Nello stesso periodo Open Fiber sarà impegnata con la fibra nell'area circostante l'ex ospedale Vito Fazzi in piazzetta Bottazzi mentre City Green Light procederà con piccoli interventi di pubblica illuminazione su via XX Settembre e via Madonna degli studenti.Ruspe spente per l'estate. Dal 26 luglio, infatti, i lavori saranno sospesi e ripresi a partire dal 27 agosto e fino al 10 settembre sul secondo tratto di viale Lo Re (da viale Marconi a piazza Italia), per consentire ad Aqp di realizzare le opere fognanti previste, previa sospensione dell'alimentazione elettrica alla linea del filobus da parte di Sgm. Sempre senza blocco: su una parte della sede stradale si potrà circolare. In stand-by, al momento, il cantiere nel tratto da via Oronzo Quarta a via Duca degli Abruzzi, in attesa dei pareri della Soprintendenza Archeologica e dell'Ufficio Centro Storico.«Il tavolo tecnico con le aziende ci ha permesso di avere un quadro più preciso della situazione e di programmare in maniera congiunta i lavori ottimizzando i tempi e riducendo i disagi alla cittadinanza - ha aggiunto l'assessore al Traffico, Marco De Matteis - ed esprimo particolare soddisfazione per il proficuo confronto avuto con le associazioni di categoria individuando nel periodo che va da fine agosto a prima dell'inizio dell'anno scolastico, il momento più indicato per effettuare i lavori in viale Lo Re e arrecare minore disagio possibile ai commercianti».