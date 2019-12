Scappa dalla comunità di Taviano, si cerca un 43enne

Da giovedì scorso non si hanno più notizie di Mario Urban, 43 anni, originario del Brindisino, celibe, che si trovava ricoverato presso la comunità protetta “Il Fiordaliso” di Taviano per alcuni problemi di salute. Mario si sarebbe allontanato dalla struttura verso le 15 di giovedì.

Questa mattina l'uomo ha telefonato ai responsabili della struttura dicendo loro di trovarsi al Nord e di aver trovato lavoro, motivo per cui non avrebbe più fatto ritrono a Taviano. Un'ipotesi è che l'uomo potrebbe già trovarsi nella zona di Milano, ma non si esclude che possa ancora essere nel Salento.

Chi dovesse incontrarlo può contattare le forze dell'ordine ai numeri di emergenza 112 e 113. Ultimo aggiornamento: 19:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA