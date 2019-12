Lo spreco dello scalo fantasma: 2,8 milioni solo per fare footing

Più che un volano per lo sviluppo del territorio - così lo si definì all'epoca - è diventata un frequentato percorso di jogging. Tra le erbacce che a tratti nascondono la Piattaforma intermodale della zona industriale di Melissano si scorge più di un appassionato di corsa all'aperto: non gli interessa sapere che quella pista è in realtà una cattedrale nel deserto costata quasi tre milioni di euro.

Un'opera infrastrutturale rimastra incompleta: sarebbe dovuta diventare un nodo di scambio merci tra treno, camion (e forse anche nave) movimentando fino a 50mila tonnellate annue di prodotti ortofrutticoli quando fu inaugurata dalle Ferrovie Sud Est nel lontano 1996. Lo scalo per far decollare il made in Salento di una delle aree industriali più interessanti per fucina di talenti e per sfide imprenditoriali. Poi, strada facendo, l'obiettivo cambiò: da scalo dell'ortofrutta al manifatturiero del Tac.

Un'opera inaugurata, non terminata e mai entrata in funzione disattendendo le aspettative e perdendosi nel dimenticatoio. Di container nemmeno l'ombra, ma solo ruggine ed erbacce più da scenario post-atomico che da prospettiva di rilancio economico nonostante i 2 milioni e 800mila euro già spesi, provenienti dal Pit 9 (il Progetto integrato territoriale per il tessile-abbigliamento-calzaturiero) elaborato da Casarano come Comune capofila e con un ventaglio di azioni che doveva ricadere su 68 Comuni della provincia. Dal 1996 al 2003, anno di concepimento del Pit 9, fino al 2011 quando vengono completate alcune delle opere previste. Anch'esse mai entrate in funzione.

Ma dopo 23 anni l'opera ha ancora un senso? Per Confindustria Lecce la risposta è affermativa al punto da reinserirla nel Piano per il Salento. Di più. «È strategica per le sfide che attendono il territorio».

Eppure i dubbi - e le delusioni - sono fortissimi. «Spero - spiega il sindaco Alessandro Conte - che la piattaforma intermodale sia recuperata alla sua funzione per ridare un senso all'investimento importante che l'ha realizzata con un occhio alla riduzione del traffico su gomma auspicabile sia in termini di sicurezza stradale e di chiave ecologica». Enzo Benisi, attualmente vicepresidente della Camera di Commercio di Lecce, è un imprenditore che per diversi anni è stato una delle eccellenze presenti nella zona Pip di Melissano con il calzificio Megatex e non si nasconde certo dietro frasi di circostanza: «Tante proposte e tante discussioni, posso dire che all'epoca quell'opera aveva probabilmente un senso. Sul territorio c'erano oltre 400 piccoli e grandi calzifici, il comparto tessile era florido e la realtà era diversa. Ora solo il settore calzaturiero di Casaano mostra segnali di crescita e mi chiedo che senso abbia riesumare quella struttura rimasta per anni e anni incompiuta».

Ancora più dettagliata la riflessione di Antonio Sergio Filograna che con Leo Shoes ha rilanciato negli ultimi anni l'economia Tac a Casarano: «Oggi non è come 25 anni fa. Le aziende devono adeguarsi ai tempi. Devono essere veloci, flessibili, innovative. La logistica è crucuale perché siamo a 1.000 chilometri da Milano e a 2.000 chilometri da Parigi». Filograna Sergio rimarca il fatto che «va bene cercare di recuperare un'opera frutto del sacrificio economico pubblico e privato in maniera diretta o indiretta, ma deve essere funzionale alle esigenze delle imprese. Non deve essere fumo negli occhi. Va capito come e in che modo si intende recuperarla. Se voi mi chiede cosa ne penso se si realizzasse un vero aeroporto del territorio, direi di sì. Noi, qui nel Salento, dobbiamo essere più veloci degli altri. Bisogna ragionare con un'ottica che guardi al futuro perché siamo ancora in ritardo». E, allora, spiega l'imprenditore, «se 25 anni fa la piattaforma intermodale aveva un senso e una sua possibile funzione, oggi viaggiamo ad una velocità diversa. Servono infrastrutture, viabilità e sicurezza, creare link con il territorio, dobbiamo essere facilmente raggiungibili. Vogliamo recuperare la piattaforma? Va adeguata alle esigenze dei tempi moderni che richiedono velocità».

Nel 2012, quando la Guardia di Finanza puntò i fari sull'opera, l'ex sindaco di Melissano, Roberto Falconieri, firmò una lettera aperta in cui affermava di «non poter restare inerte di fronte a disattenzioni, amnesie e sottovalutazioni da parte di chi aveva intrapreso una valida iniziativa indispensabile per un vasto territorio a supporto delle imprese locali del manifatturiero, dell'industria e dell'agricoltura e dei servizi». Un richiamo su cui non ha mai fatto dietrofront «non tanto e non solo per sventare l'ennesima incompiuta ma perché tale infrastruttura riveste un carattere altamente strategico, forse l'unico, nell'ambito di Area Vasta Sud Salento. Ero e resto profondamente convinto dell'utilità e dell'efficacia di tale investimento».

Da un sindaco all'altro. L'ex primo cittadino di Casarano, Remigio Venuti, ricorda che «il progetto rientra all'interno del Piano regionale dei Trasporti e rappresenta lo strumento che mira a dare sostegno e impulso al sistema produttivo del Basso Salento». Che sia chiaro: non era campato in aria. Venuti lo rimarca quando spiega che «la proposta venne fatta dopo aver svolto una indagine tesa a capire se l'intervento poteva essere utile alle imprese sul territorio. Furono interpellate numerose ed espressero il proprio consenso per l'opera che sarebbe andata ad incidere su un aspetto importante dei costi di produzione delle nostre imprese che era, ed è ancora, quello del trasporto delle merci».



La macchina del tempo porta a molti anni fa. «Il progetto tecnico - aggiunge Venuti - fu inizialmente elaborato dai tecnici della Provincia di Lecce e rappresentava, per le risorse economiche limitate, l'intervento iniziale di un'opera che, una volta completata, avrebbe dato un impulso importante allo sviluppo del Basso Salento e il completamento dell'opera fu inserito nel Piano Strategico del Sud Salento con Casarano comune capofila seguendo l'evoluzione del Pit 9. Purtroppo, la mancanza di visione strategica di chi ha governato Casarano negli anni successivi, tesa più a screditare i governi precedenti che a fare tesoro del patrimonio progettuale ricevuto in eredità, ha determinato l'abbandono di un'idea di sviluppo. Ho sempre sperato che qualche esponente di governo riprendesse quel progetto che conserva avviso intatta la sua valenza strategica per il Basso Salento». Buoni propositi, tante idee. Sulla carta, per ora.

