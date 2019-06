Condannato a 18 anni per mafia, ma il processo va per le lunghe: scarcerato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La voce ha fatto presto a correre fra chi a Squinzano lo conosce. Anche perché non si tratta certo di una persona che passa inosservata, non essendo un esponente di secondo piano della criminalità del Nord Salento. Della criminalità organizzata. Quella voce diceva che fosse tornato libero e che si fosse visto in giro Sergio Notaro, 59 anni, originario di Campi Salentina, conosciuto con il soprannome di Panzetta ed indicato a capo del clan mafioso facente riferimento al boss storico della Sacra corona unita, Gianni De Tommasi. E sì, è vero: appena qualche giorno fa Notaro ha lasciato il carcere di Borgo San Nicola dove era recluso dall'1 dicembre del 2014 quando i carabinieri del Nucleo investigativo lo scovarono in una villa di Cellino San Marco dove si era nascosto per sfuggire al blitz di 20 giorni prima chiamato Deja vù. Riuscì a rifugiarsi prima sul tetto di casa per poi allontanarsi lungo la linea ferroviaria, quella mattina dell'11 novembre del 2014.E' tornato libero, Notaro, perché intanto sono scaduti i termini di custodia cautelare di quella operazione. Con l'iter processuale ancora in corso: non è stato ancora fissato il terzo grado di giudizio, quello in Cassazione.A dare il via libera alla scarcerazione di Notaro sono stati i giudici della Corte d'Appello di Lecce, condividendo le osservazioni sulla scadenza dei termini depositate dagli avvocati difensori Viola Messa e Valerio Vianello Accorretti.Custodia cautelare diventata, dunque, inefficace, perché intanto sono cambiate tante cose dall'arresto di cinque anni fa. Primo perché Notaro risponde, dalla sentenza d'appello dell'11 luglio dell'anno scorso, della sola accusa di associazione mafiosa. Un'accusa che ha sempre respinto sia nelle aule di giustizia che pubblicamente, dichiarandosi estraneo a contesti di criminalità organizzata ed a legami con la Scu. Mai riconosciuta la condanna a sei anni di reclusione per mafia rimediata nei primi anni 90 per appartenenza al clan De Tommasi. Trascorsi da rapinatore sì, quelli li ha ammessi. Ma non la mafia.Fu assolto, infatti, da due altre accuse altrettanto gravi: la prima di essere stato il mandante del tentato omicidio di Luca Greco e Marino Manca di settembre del 2012. Tentato perché la pistola si inceppò. La seconda accusa da cui è stato ritenuto estraneo è quella di essere stato uno dei capi e dei promotori di una associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga.In primo grado fu ritenuto responsabile di tutti e tre i capi di imputazione contestati nell'inchiesta condotta dalla Procura antimafia con i carabinieri del Nucleo investigativo: nel processo con rito abbreviato del 23 giugno di tre anni fa fu condannato a 20 anni di reclusione.Pena ridotta, di due anni, in appello l'anno scorso (presidente Carlo Errico) per via dell'esclusione di quei due capi di imputazione.Ed ora Notaro attende la fissazione del processo in Cassazione per capire se dovrà scontare o meno la parte restante di quei 18 anni di reclusione. Senza vincoli sulla libertà personale, ma consapevole di non essere un cittadino comune come gli altri per l'autorità giudiziaria e le forze dell'ordine.