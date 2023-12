Scabbia, allarme per due casi in una scuola del Nord Salento

Due casi di scabbia sono stati segnalati in una Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Carmiano. La scuola, non appena avuta la certezza che si trattasse proprio di scabbia, ha già provveduto ad effettuare un’accurata pulizia dei locali e del materiale didattico.

Scabbia a scuola nel Salento

Al fine di rassicurare la scuola interessata dai casi di scabbia ha reso noto che la scabbia non è una malattia grave e guarisce senza conseguenze quando adeguatamente trattata.

Le raccomandazioni

Qualora ravvisassero eventuali segnali (prurito specie di notte su tutto il corpo ma in particolare in corrispondenza delle dita delle mani, dei polsi, dei gomiti, delle ascelle e dell’addome) a contattare il proprio medico curante.

Cos'è la scabbia

Secondo quanto riportato dal Ministero della Salute sul sito web, la scabbia è un’infestazione parassitaria dovuta ad un acaro che si insinua nell’epidermide, senza superare lo strato corneo, e depone le uova, provocando prurito intenso ed eruzioni cutanee.

Le femmine adulte degli acari, dopo l’accoppiamento, creano nell’epidermide caratteristiche tane a serpentina e iniziano a deporre le uova (2-3 al giorno) che continueranno a deporre per il resto della loro vita (1-2 mesi).

Dalle uova, in circa 3-4 giorni, fuoriescono le larve che in 1-2 settimane diventano acari adulti. Nelle condizioni più favorevoli, circa il 10% delle uova dà origine ad acari adulti.

Dopo 4-6 settimane dall’infestazione il paziente sviluppa una reazione allergica dovuta alla presenza di proteine ​​e feci degli acari nelle tane che provoca la sintomatologia cutanea.

La scabbia è una delle condizioni dermatologiche più comuni e rappresenta una parte sostanziale delle malattie dermatologiche nei paesi in via di sviluppo. L’OMS stima che a livello globale la scabbia colpisca più di 200 milioni di persone in qualsiasi momento e più di 400 milioni di persone complessivamente ogni anno.