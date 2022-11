Sbatte contro i cavi e cade tramortito: salvo germano reale. Curati anche una vicetta e una tortora

Un germano reale, una civetta e una tortora salvati in queste ore dai volontari del Noetaa (Nucleo operativo ente tutela animali ambiente) di Taviano, sempre impegnati a ricevere le segnalazioni dei cittadini e a intervenire per mettere al sicuro volatili e altri animali in difficoltà.

Tre salvataggi in poche ore

La civetta era sulla provinciale Taviano-Melissano, al centro della carreggiata. Spaesata e a rischio di investimento da parte delle automobili, è stata recuperata dai volontari, diretti da Vincenzo Borrega, su segnalazione di un automobilista. Non presentava ferite, ma non riusciva a volare, forse perché disorientata dal traffico.

A Mancaversa, invece, è stato soccorso uno stupendo esemplare di germano reale che, dopo aver sbattuto contro un cavo dell'energia elettrica, è precipitato al suolo, riportando una ferita tra il becco e un occhio. A seguire l'intera scena è stato un cittadino che ha chiamato i volontari. Il volatile è stato recuperato con un trasportino e soccorso.

Infine, una signora ha segnalato la presenza di una tortora dal collare in difficoltà. Tutti e tre gli animali sono stati portati al Centro di recupero degli animali selvatici di Calimera e affidati agli operatori.