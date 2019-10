Ancora uno sbarco nel Salento: decine di curdi in fuga dalla guerra

Nuovo sbarco, nella notte, sulle coste del Salento, precisamente a Otranto. Una imbarcazione ha portato fino a terra 34 persone di nazionalità curdo-irachena, fra i quali anche donne e tre bambini.

Intercettati al largo di Otranto dalla Guardia Costiera a bordo di un'imbarcazione a vela con motore, sono stati fatti sbarcare al porto della località salentina. Al vaglio delle forze dell'ordine le identità e nazionalità dei due presunti scafisti.

In mare da più giorni sono giunti disidratati, stremati e qualcuno in stato di ipotermia, ma in discrete condizioni di salute. Visitati dai medici dell'Ufficio di Sanità Marittima, Aerea di Frontiera #USMAF, sono stati poi soccorsi e rifocillati dai volontari della Croce Rossa per poi essere trasferiti nei centri di accoglienza.

