Sbarco a Tricase porto: ci sono donne e bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo sbarco nella notte. Alle 2.30, sulla costa di Tricase porto, undici profughi hanno toccato suolo salentino, giunti su una barca a vela di circa 8 metri. Due donne, due minori ( o presunti tali) e 7 uomini, di nazionalità curda e irachena.Tutti sono in discrete condizioni. Sul posto gli uomini della Compagnia dei carabinieri di Tricase, il 118 insieme ad altri operatori per le cure e per l'assistenza sanitaria. Sono stati rifocillati e succesivamente accompagnati nel centro di accoglienza di Otranto.