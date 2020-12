Nuovo sbarco di migranti a Leuca: fra loro anche sei bambini. Arrestato lo scafista/ Il video

Nuovo sbarco nel Salento, nonostante il freddo e i venti di questi giorni. Sulla costa della provincia lecce, a Santa Maria di Leuca, sono approdati questa notte 26 migranti. Immediatamente soccorsi dai volontari della Croce Rossa italiana, i migranti - tutti provenienti da Iraq e Iran - contavano fra loro quattro donne, sei bambini dei quali 2 non accompagnati. I minori accompagnati, due maschietti e due femminucce, appartengono invece a due nuclei familiari.



Il veliero sul quale viaggiavano è stato intercettato al largo di Leuca dalla Guardia di Finanza. Partiti dalla Turchia 5 giorni fa sembra che per un paio di giorni abbiano navigato con il mare sempre mosso. Le donne e i minori mostravano segni di ipotermia e risultavano più provati, ma complessivamente sono tutti in buono stato di salute. Il presunto scafista di nazionalità georgiana è stato posto in arresto dalle forze dell'ordine e i migranti trasferiti in luogo più sicuro, nel centro di prima accoglienza.



