Nuovo sbarco nel Salento: 70 migranti intercettati fra Leuca e San Cataldo

Due sbarchi nella notte sulle coste del Salento, uno a Leuca e uno a San Cataldo, marina di Lecce. I migranti sono stati rintracciati, in entrambi i casi, quando erano già a terra.In tutto, 70 persone: 29 sono state intercettate mentre vagavano spaesate per le strade intorno al Capo; altri 41, divisi in piccoli gruppi, si muovevano lungo la strada provinciale che da San Cataldo conduce a Lecce. Si trovano tutti in buone condizioni di salute e sono stati accompagnati nei centri di prima accoglienza dai carabinieri, intervenuti sul posto.