Sbarco nella notte a Gallipoli: in 71 su una barca a vela

Non ci sono né donne né bambini tra i 71 immigrati sbarcati, la scorsa notte, sulla costa salentina. Sarebbero, secondo quanto dichiarato ai carabinieri che li hanno rintracciati, tutti pachistani approdati nella notte a Mancaversa, Marina del comune di Taviano. A bordo di una barca a vela lunga 14 metri, sono riusciti prima a sfuggire alle pattiglie in mare, per poi finire incagliati a Punta Pizzo, non molto lontano dalla città jonica. Non potendo proseguire oltre, i 71 immigrati sono starai costretti a scendere dall’imbarcazione e a dirigersi verso le prime luci che vedevano in lontananza. Quelle appunto della Marina di Mancaversa. Da quel momento, notati da alcuni residenti, sono scattate le prime richieste di soccorso. Sul posto si sono diretti i carabinieri della Compagnia di Casarano che hanno rintracciato tutti e settantuno immigrati che si muovevano in gruppi separati. Necessario è stato anche l’intervento della squadra navale della Guardia di Finanza di Gallipoli che ha individuato l’imbarcazione, che è stata poi trasportata verso il porto gallipolino. I migranti sono stati trasportati presso il centro di prima accoglienza “Don Tonino Bello” di Otranto dove sono state avviate, come da prassi, le procedure necessarie per l’identificazione.