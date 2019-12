Palloncini con i guanti di lattice e aeroplanini di carta: l'abbraccio della Croce Rossa ai bambini appena sbarcati

Ultimo aggiornamento: 09:33

Intercettati ieri mattina dalla Capitaneria di Porto a sei miglia al largo di Santa Maria di Leuca , sono stati tratti in salvo 56 migranti di nazionalità curda, siriana e irachena. Si trovavano a bordo di una imbarcazione in balia delle onde e del maltempo.A causa della situazione metereologica le operazioni di sbarco si sono rivelate difficoltose, ma il trasbordo e lo sbarco sono volti al termine senza alcun imprevisto. A bordo anche cinque bambini e una donna. Due persone sono state ospedalizzate a causa di lievi malori dovuti alla traversata e al mal di denti, mentre tutti gli altri, visibilmente stremati, erano comunque in discrete condizioni di salute.I due bambini più piccoli hanno subito stretto amicizia con i volontari della Croce Rossa, come sempre accorsi sul posto per prestare soccorso. I volontari, dal nulla, hanno fatto comparire palloncini fatti con i guanti di lattice e aeorplanini di carta, facendo tornare il sorriso ai piccoli inizialmente molto spaventati.Visitati dai medici dell'Usmaf e soccorsi dai volontari della Croce rossa, i migranti sono stati trasferiti poi al centro di prima accoglienza.