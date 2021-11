Terzo sbarco sulle coste del Salento: tra i migranti anche due neonati di 4 mesi

Terzo sbarco sulle coste salentine. Altri 79 migranti hanno sono sbarcati al porto di Santa Maria di Leuca, tra loro anche due neonati di 4 mesi, donne, bambini e minori non accompagnati.

Complessivamente sono 272 i migranti arrivati nelle ultime 24 ore via mare sulle coste pugliesi. A bordo dell'ultima imbarcazione c'erano per lo più afgani, egiziani, kirghisi e 8 provengono persino dal Kuwait. Ad accoglierli i volontari della Croce Rossa Italiana e della Caritas. Gran parte dei migranti aveva sintomi da disidratazione. Ai soccorritori i migranti hanno riferito di essere partiti dalla Turchia cinque giorni fa e da allora di non aver mai mangiato.