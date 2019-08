Migranti, in 58 rintracciati sull'isola di Sant'Andrea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appena terminate le operazioni di sbarco e accoglienza per 58 migranti tutti di nazionalità pachistana. Rintracciati a terra dalla Guardia di Finanza sull'isola di S.Andrea sono stati trasbordati a Gallipoli dalla Guardia Costiera, mentre le motovedette della Guardia di Finanza bloccavano al largo di Santa Maria di Leuca il veliero che aveva portato i migeanti a terra. A bordo dell'imbarcazione due scafisti le cui identità sono ora al vaglio degli inquirenti. Le persone assistite e soccorse dagli operatori di Croce Rossa Italiana e visitati dai medici di frontiera Usmaf sono tutti in buone condizioni generali. Solo due dei 9 minorenni non accompagnati hanno avuto bisogno di cure mediche e sono stati ospedalizzati. Tutti gli altri sono stati trasferiti a Otranto presso il centro di accoglienza Don Tonino Bello.