Nuovo sbarco nel Salento: i migranti approdano sul lungomare tra turisti e villeggianti

Ultimo aggiornamento: 11:57

LEUCA - Sbarco in diretta ieri a tarda ora a Leuca , dove in nove - tra i trenta e i quarant'anni, sono stati soccorsi sulla banchina del porto. I nove migranti (sette siriani, un palestinese e uno yemenita), sono arrivati sulle coste salentine in serata, mentre il lungomare era affollato da turisti e villeggianti che hanno assistito alle operazioni. Fortunatamente le loro condizioni di salute erano buone e dopo l'identificazione sono stati accompagnati al centro Don Tonino Bello di Tricase.