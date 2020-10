Sbarco a Leuca: positivo al Covid un migrante

Sbarco nella notte a Santa Maria di Leuca: isolato un migrante perchè positivo al Covid.

Ancora una notte di sbarchi a Leuca. Si tratta di 24 persone rintracciate dalle forze dell'ordine. La provenienza è irachena. Sono giunti a riva con una imbarcazione che è poi stata sequestrata. Si tratta di 9 uomini, 4 donne e 10 minori che sono stati accompagnati al centro "don Tonino Bello" di Otranto, fatta eccezione per uno dei migranti che è stato accompagnato al " Panico" di Tricase per un intervento. All'ospedale tricasino è risultato positivo al Covid ed è stato posto in isolamento.

