Due sbarchi in poche ore a Santa Maria di Leuca. Un primo gruppo di 34 migranti a bordo di una barca a vela è stato intercettato nella notte da mezzi navali della guardia di Finanza al largo del Capo di Leuca. Il secondo, con a bordo 74 persone di cui 35 minori non accompagnati, è arrivato in mattinata a operazioni di soccorso non ancora terminate.

Numerosi casi di ipotermia

Il primo gruppo è stato soccorso nella notte, molti dei migranti a bordo erano in mare da sei giorni e sono stati trovati in ipotermia. Tutti sono stati poi condotti nel centro di prima accoglienza Don Tonino Bello di Otranto. La posizione di due migranti, sospettati di essere gli scafisti, è al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Il secondo sbarco in mattinata: 35 i minori a bordo

Un secondo sbarco si è verificato mentre si stavano ancora ultimando le operazioni di soccorso del primo gruppo di 34 intercettato: una nuova imbarcazione a vela è stata avvistata a poche miglia dallo stesso punto. A bordo 78 migranti di cui 35 minori non accompagnati. Tutti provenienti da Egitto, Iraq, Kirghizistan. Terminate le operazioni di accoglienza da parte dei volontari della Croce Rossa, i migranti sono stati portati nel centro di quarantena della Croce rossa italiana al Don Tonino Bello di Otranto.