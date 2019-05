Sbancano le dune in zona vincolata: tre denunce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sbancate le dune di una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Area sequestrata e tre denunciati, tutti di Galatone. E' questo il bilancio di una operazione dei carabinieri del Norm di Gallipoli, che in zona Baia Verde, vicino all'innesto della provinciale per Mancaversa, hanno ritrovato un mezzo meccanico con i cingoli gommati.I denunciati sono I.C., 28 anni; L.D.P., 42enne e L.I., di 44 anni. L'area spianata misura circa 260 metri quadrati. Su disposizione del pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Stefania Mininni, sotto sequestro preventivo è finita, oltre all'area, anche la macchina operatrice semovente gommata, Fiat Hitachi, in pessime condizioni d’uso. I tre denunciati sono difesi dall'avvocato Francesca Conte.